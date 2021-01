Kommando zurück: Skirennen in Wengen gefährdet

Die FIS prüft nun doch den Rennstart in Wengen © AFP/SID/FABRICE COFFRINI

Die FIS gibt erst grünes Licht für die Anreise der Stars in Wengen - einen Tag später sollten die Teams wegen Corona-Gefahr doch nicht weiterreisen.

Die Weltcup-Klassiker der alpinen Skirennläufer in Wengen/Schweiz stehen nun doch auf der Kippe.

Nachdem der Internationale Skiverband FIS noch am Sonntag grünes Licht für die Anreise gegeben hatte, machte er am Montag wegen der Corona-Pandemie einen Rückzieher.

Die Mannschaften wurden angewiesen, wegen der hohen Infektionszahlen zunächst nicht in die Schweiz oder vom Wettkampfort Adelboden weiter nach Wengen zu reisen.

Start in Wengen auf der Kippe

Zuletzt seien allerdings viele britische Touristen in Wengen unterwegs gewesen, hieß es weiter, von den 1100 Einwohnern wurden 51 positiv getestet.

In Wengen stünden am Freitag und Samstag je eine Abfahrt und am Sonntag ein Slalom auf dem Programm.