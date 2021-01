Rocket League: Top Blokes scheitern früh - Team Liquid überragt

Das RLCS Season X Winter: European Regional 3 hatte am ersten Wochenende einige Überraschungen parat © Psyonix

Beim letzten Regional Event staunten die anderen Teams und auch die Broadcaster nicht schlecht, als die zwar immer recht soliden, aber auch fehleranfälligen Top Blokes das Turnier rockten und am Ende als verdienter Sieger aus der Arena gingen. Nun sollte beim letzten Tournament vor dem Winter Major die Leistung bestätigt werden.

Pferdestärken übertrumpfen

Und dann kam Team Liquid. In der ersten Runde tat sich TL gegen Fadeaway noch schwer und konnte erst im entscheidenden fünften Game den Sieg klar machen. Gegen die favorisierten Top Blokes spielte Liquid allerdings groß auf. Mit ordentlich Vorschusslorbeeren gesegnet, gingen die Blokes früh mit 2:0 in Führung. Lange Zeit gelang es fruity und Co. nicht sich zu befreien. Bei zwei Minuten Rest stibitzte Speed den Ball von Kassios Motorhaube und traf direkt ins leere Tor. Nur wenige Sekunden später folgte Speeds Vorlage für Ronaky - Ausgleich.