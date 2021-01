NBA: Golden State Warriors besiegen Toronto Raptors - Curry von der Rolle

Dreierkönig Stephen Curry ist für seine unglaubliche Treffsicherheit in der NBA bekannt und gefürchtet.

Beim 106:105-Sieg der Golden State Warriors gegen die Toronto Raptors traf Curry aber so wenig wie noch nie.

Nur zwei seiner 16 Versuche aus dem Feld fanden ihr Ziel. Das ist laut ESPN der schlechteste Wert eines Warriors-Spielers mit mindestens 15 Versuchen in den vergangenen 20 Wochen.

Curry: "Hätte ich nicht gedacht"

Curry hatte in den vier Spielen zuvor 143 Punkte erzielt, also knapp 36 Zähler im Schnitt. Doch an diesem Abend gelang ihm wenig. Seinen sechs Assists standen fünf Ballverluste gegenüber.