Golf: PGA bestraft Donald Trump mit Turnier-Verlegung

Das teilte der US-Golf-Verband PGA of America am Sonntagabend mit. Vier Tage zuvor hatten wütende Unterstützer des abgewählten Trump das Kapitol in Washington gestürmt. (Das sagt BVB-Star Akanji zum Sturm auf das Kapitol)

Die Verbands-Leitung sei in einer Abstimmung zu dem Entschluss gelangt, "das Recht zur Beendigung der Vereinbarung auszuüben", teilte Verbands-Präsident Jim Richerson via Twitter mit.

Das sagt der Golf-Verband zu Trumps Verhalten

"Es ist deutlich geworden, dass eine Austragung in Bedminster der Marke PGA of America schaden würde", fügte er in einer Videobotschaft an. Zudem würden "zahlreiche Programme" der PGA sowie "die Langlebigkeit unserer Mission" gefährdet. (Ehemaliger Basketball-Nationaltrainer kritisiert Trump scharf)