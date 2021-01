Wolff will Absagen-Thema beenden: "Blick nach vorne richten"

Andreas Wolff hatte mit seiner Verbal-Attacke für eine Menge Unruhe gesorgt, das dürfte ihm klar gewesen sein. Kurz vor dem Abflug nach Ägypten war der Torhüter der deutschen Handballer daher bemüht, das von ihm heraufbeschworene Thema der freiwilligen WM-Absagen möglichst in Deutschland zu lassen.

"Absagen sind kein Thema bei dieser Weltmeisterschaft, wir müssen den Blick nach vorne richten. Es war kein Thema und wird auch keins sein", versicherte der Keeper nach dem dominanten 34:20 (19:5) in der WM-Generalprobe gegen Österreich am Sonntag.

Das sah bei Weitem nicht jeder so. In einem Podcast der Rhein-Neckar Löwen hatte der 29-Jährige selbst die WM-Verzichte seiner ehemaligen Kieler Mitspieler Patrick Wiencek, Hendrik Pekeler und Steffen Weinhold in den medialen Fokus gerückt. Er sehe die Absagen "sehr, sehr kritisch" hatte Wolff unter anderem gesagt - und damit auch bei seinem Coach wenig Begeisterung ausgelöst.