Handball-WM in Ägypten findet ohne Zuschauer statt

Die deutsche Mannschaft wird auch bei der WM in Ägypten vor leeren Rängen spielen © Imago

Die Veranstalter der Handball-WM geben der öffentlichen Kritik nach und schließen jegliche Zuschauer von dem im Januar in Ägypten stattfindenden Turnier aus.

Die Handball-WM in Ägypten wird ohne Fans stattfinden. Das gaben die Veranstalter am Sonntagabend auf der offiziellen Website bekannt.

In den vergangenen Wochen hagelte es öffentliche Kritik, weil das Turnier trotz der anhaltenden Corona-Pandemie vor einer geringen Anzahl von Zuschauern ausgetragen werden sollte.

Handball-WM nun doch ohne Zuschauer

Zuvor hatten 14 Kapitäne der europäischen Top-Nationen, darunter auch der deutsche Spielführer Uwe Gensheimer, in einem gemeinsamen Brief an den IHF-Präsidenten Hassan Moustafa gefordert, keine Zuschauer zu den WM-Spielen zuzulassen.