Handball-WM 2021: Wo Deutschland immer noch Weltklasse ist

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft geht mit vielen unbekannten Gesichtern das WM-Abenteuer in Ägypten an ( Handball-WM 2021 vom 13. bis 31. Januar im LIVETICKER ). Auf der Torhüterposition stehen Bundestrainer Alfred Gislason mit Andreas Wolff, Johannes Bitter und Silvio Heinevetter allerdings drei bewährte Top-Kräfte zur Verfügung.

Wolff muss über sich hinauswachsen

Bei der EM 2016 in Polen, als sich Deutschland sensationell zum Europameister kürte, ging der Stern von Wolff so richtig auf. Im Finale gegen Spanien kassierte Deutschland lediglich 17 Gegentore. Noch nie zuvor hatte sich eine Mannschaft in einem EM-Finale so wenig Tore gefangen.