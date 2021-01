Borussia Dortmund, Michael Zorc über Edin Terzic und Sieg bei RB Leipzig

Zorc: "In der ersten Halbzeit war nichts mit Leichtigkeit. Da haben wir bis zur 35. Minute im eigenen Ballbesitz keinen Fußball gespielt. Wir waren zu unruhig und nervös, hatten viele Fehlpässe im Spiel. Wir haben aber exzellent verteidigt und Leipzig – das feldüberlegen war - keine einzige Chance gegeben haben. In der zweiten Halbzeit waren wir dann viel sicherer am Ball und haben endlich auch nach vorne Fußball gespielt."

Terzic hat "einen guten Zugang zur Mannschaft"

Zorc: "Die Herangehensweise hat mir sehr gut gefallen. Auch wenn in der ersten Halbzeit bei uns offensiv nicht viel zusammengelaufen ist, haben alle für den Mannschaftserfolg gearbeitet. Das muss der Schlüssel und der Maßstab für die nächsten Wochen sein. Denn eines ist klar: Wir werden nicht immer so tollen Fußball spielen wie in der zweiten Halbzeit gegen Leipzig, aber die Herangehensweise will ich sehen."