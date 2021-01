Auswärts spitze: Stuttgart siegt in Augsburg

Der VfB Stuttgart gewinnt in Augsburg 4:1 © FIRO/FIRO/SID

Nicolas Gonzalez (10., Foulelfmeter), Silas Wamangituka (29.), Gonzalo Castro (61.) und Daniel Didavi (86.) sicherten dem taktisch cleveren VfB die Punkte 15 bis 17 fern der eigenen Arena - in der Auswärtstabelle steht die Mannschaft von Pellegrino Matarazzo damit auf dem ersten Platz. In der Gesamtwertung zog Stuttgart am FCA vorbei auf Rang zehn (23 Punkte).