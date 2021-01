FC Bayern: Robert Lewandowski ist Polens Sportler des Jahres

Lewandowski holt fünf Titel mit dem FC Bayern

Jüngst erst machte ein Foto von Lewandowski auf Social Media die Runde : Auf Instagram postete der 32-Jährige ein Bild aus seinem Bett - und statt Ehefrau Anna liegen dort sämtliche Auszeichnungen neben ihm, die er im vergangenen Jahr so einheimste.

In 2020 räumte Lewandowski sage und schreibe zwölf (12) Pokale und Trophäen ab! Und in diesem Jahr geht es glatt so weiter. Chapeau.