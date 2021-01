FC Chelsea, Frank Lampard vor dem Aus - Tuchel und Co. Kandidaten auf Nachfolge

Am 4. Juni 2014 stand Frank Lampard zum letzten Mal für den FC Chelsea auf dem Rasen - es endete eine Ära. Nun könnte er die Blues zum zweiten Mal verlassen müssen, vielleicht ja auch zum letzten Mal.

13 Jahre lang hatte der gebürtige Londoner seine Knochen für den Klub aus der englischen Hauptstadt hingehalten und an der Stamford Bridge eine Heimat gefunden. Nach seine Abschied als Spieler war er im Sommer 2019 als Trainer zurückgekehrt.

Lampard kann mit Chelsea nicht den nächsten Schritt gehen

Der 42-Jährige steht mit seiner Mannschaft nach 17 Spielen mit 26 Punkten auf Rang neun der Tabelle der Premier League. Die Blues haben drei Punkte weniger auf dem Konto als es zum selben Zeitpunkt in der letzten Saison der Fall war - und in der hatte Chelsea keine knapp 250 Millionen Euro für neue Spieler ausgegeben. (Die Tabelle der Premier League)

Genau das ist der Knackpunkt. In seiner ersten Spielzeit als Chelsea-Coach wurde Lampard dafür gefeiert, dass er mit einem Team gespickt aus jungen Wilden die Premier League aufmischte und sich letztlich für die Champions League qualifizierte. In diesem Jahr sollte der nächste Schritt folgen - doch der bleibt aus.

Kritik an Lampard wächst

Doch die Neuzugänge schlagen noch nicht wie erhofft ein, und das wird auch Lampard angekreidet. "Ich kann sehen, warum sie Kai verpflichtet haben. Aber ich kann noch nicht sehen, was Frank Lampard mit ihm vorhat", hatte zuletzt Leverkusens Trainer Peter Bosz gegenüber The Athletic Kritik am Engländer geübt. Auf der Insel fällt die Kritik noch deutlich lauter aus.