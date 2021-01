Marcel Reif, Kolumne über FC Bayern, Borussia Dortmund, Schalke 04

In seiner SPORT1-Kolumne äußert Marcel Reif Zweifel am Sinn der Bayern-Defensivstrategie. Zudem stellt er klar, dass die BVB-Profis Terzic etwas schuldig sind.

rein tabellarisch betrachtet läuft es beim FC Bayern derzeit rund. Mit zwei Punkten Vorsprung rangiert der Rekordmeister vor RB Leipzig auf Platz eins in der Tabelle. ( SERVICE: Die Tabelle der Bundesliga )

Eitel Sonnenschein herrscht deswegen aber noch lange nicht. Zwar führen die Münchner die Bundesliga an, vor allem aber die vielen Gegentore sorgen für Unmut. Gegen Gladbach wurde am Freitag eine 2:0-Führung verspielt , doch auch gegen schwächere Mannschaften bleibt der Kasten nicht sauber.

Der Tabellenletzte Mainz 05 durfte in der vergangenen Woche ebenfalls zwei Tore bejubeln, ehe die Bayern den Turbo zündeten. 24 Gegentore in nur 15 Spielen sprechen eine eindeutige Sprache.

Bayern verteidigen hoch

Wollen die Münchner im Frühjahr um alle Titel mitspielen, muss in den Köpfen mehr an Absicherung gedacht werden. Ansonsten dürfte es vor allem in der Champions League große Probleme geben.