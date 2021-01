AEW: Nick Jackson enthüllt "schwere" Corona-Erkrankung

Nick Jackson kämpfte monatelang mit Corona-Folgen

Der 31-Jährige hätte "für zweieinhalb Monate Geruchs- und Geschmackssinn verloren, ich hatte auch Hautausschlag am ganzen Körper, den mein Arzt definitiv Covid zugeschrieben hat". Jackson hätte auch Atemprobleme gehabt und sei auch darüber hinaus noch länger beeinträchtigt gewesen, als er wieder in den Ring zurückgekehrt sei: "Matt musste die Hauptarbeit in den Matches machen, als ich irgendwann sicher zurückkehren konnte." Er sei nun wieder richtig fit, aber "es hat Monate gedauert, ehe ich mich wieder wie ich selbst gefühlt habe".

Die Jacksons hatten zwischen dem 5. September 2020 - als sie bei der Großveranstaltung All Out den Jurassic Express besiegten - und dem 21. Oktober kein Match bestritten, dazwischen waren sie nur in Backstage-Segmenten zu sehen. Es war der Zeitraum, in dem die beiden mit einer Superkick-Attacke auf Interviewer Alex Marvez die Aufmerksamkeit weg vom Ringgeschehen lenkten.