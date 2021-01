Super-G: Weidle auf Rang 15 - Gut-Behrami gewinnt

Skirennläuferin Kira Weidle hat beim Super-G im österreichischen St. Anton ihre beste Weltcup-Platzierung in dieser Disziplin eingefahren.

St. Anton am Arlberg (SID) - Skirennläuferin Kira Weidle hat beim Super-G im österreichischen St. Anton ihre beste Weltcup-Platzierung in dieser Disziplin eingefahren. Die 24-Jährige aus Starnberg belegte beim 27. Weltcup-Erfolg von Lara Gut-Behrami den 15. Rang. Die Schweizerin siegte in 1:17,82 Minuten vor der Italienerin Marta Bassino (+0,16) und ihrer Teamkollegin Corinne Suter (+0,20). Weidle lag 2,07 Sekunden zurück.