Vier Wechsel beim DHB-Team: Heinevetter und Debütant Metzner rücken in den Kader

Handball-Bundestrainer Alfred Gislason nimmt vor der WM-Generalprobe der deutschen Handballer am Sonntag in Köln (18.10 Uhr im LIVETICKER ) wie geplant vier Änderungen vor. ( Handball-WM 2021 vom 13. bis 31. Januar im LIVETICKER )

Deutschland kann EM-Quali sichern

Mit einem Erfolg wäre Deutschlands Teilnahme an der Endrunde 2022 in Ungarn und der Slowakei vorzeitig gesichert, das Hinspiel gewann das Team des Deutschen Handballbundes am Mittwoch in Graz mit 36:27. (Die Spiele und Ergebnisse der EM-Quali)