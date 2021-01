Biathlon: Arnd Peiffer vermasselt Mixed-Coup und sagt sorry

Die deutsche Mixed-Staffel liegt beim Heim-Weltcup in Oberhof lange aussichtsreich. Beim letzten Schießen leistet sich Arnd Peiffer aber zu viele Fehler.

Die deutschen Biathleten haben beim Heimweltcup in Oberhof nach ihren schwachen Einzelergebnissen in der Mixed-Staffel das Podium beim letzten Schießen verpatzt.

Hinz, Herrmann, Doll und Peiffer auf Platz 5

Russland (0+7/1:08:21,7 Stunden) setzte sich im Schlussspurt knapp vor Norwegen (0+7/+0,7 Sekunden) und Frankreich (0+6/+12,1) durch. Besonders Hinz und die am Samstag mit sieben Schießfehlern heftig schwächelnde Herrmann konnten mit ihrer persönliche Leistung jedoch zufrieden sein: "Meine Form kommt langsam", freute sich Hinz, während Herrmann ihrem Betreuerteam dafür dankte, sie nach ihrem schwarzen Tag wieder aufgerichtet zu haben: "Im Ganzen war das ein sehr gutes Rennen, das geht in die richtige Richtung. Das geht manchmal von jetzt auf gleich. Manchmal springt eine Hirnwindung zu viel an, da braucht man ein gutes Umfeld, das einem wieder Auftrieb gibt."