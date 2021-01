FC Bayern: So könnte Dayot Upamecano von RB Leipzig dem FCB helfen

Dayot Upamecano befindet sich in "fortgeschrittenen Verhandlungen" mit dem FC Bayern. Als ein Typ wie Virgil van Dijk könnte der RB-Verteidiger gut passen.

24 Gegentore setzte es an den ersten 15 Spieltagen dieser Bundesliga-Saison. Vor 39 Jahren zeigte sich die Abwehr des deutschen Rekordmeisters zuletzt derart löchrig. In jeder der vergangenen zehn Partien musste Manuel Neuer - immerhin frischgebackener Welttorhüter - hinter sich greifen. Die ungewohnte Schwäche ist der Hauptgrund dafür, dass das Meisterschaftsrennen derzeit offen ist. ( Die Tabelle der Bundesliga )

Nur zwei Punkte liegt RB Leipzig hinter den Münchnern. Wären die Sachsen am Samstagabend nicht mit 1:3 im Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund unterlegen gewesen, dann hätten sie sogar die Tabellenspitze erobern können.

Interessant: In Leipzig ist nicht nur der derzeit ärgste Konkurrent des Triple-Siegers zuhause - sondern vielleicht auch ein Teil der Lösung der Defensivprobleme.

Bayerns Gespräche mit Upamecano "weit vorangeschritten"

Die Rede ist von Dayot Upamecano. Der Franzose ist einer der Garanten der stabilen Defensive von RB. Leipzig hat in dieser Bundesliga-Spielzeit nur zwölf Gegentore kassiert - also genau die Hälfte im Vergleich mit den Bayern.

Günstig dürfte ein solcher Transfer nicht werden. Der Marktwert von Upamecano wird auf 60 Millionen Euro geschätzt ( transfermarkt.de ), sein Vertrag in Leipzig läuft noch bis Sommer 2023. Mehrere Medien berichteten allerdings bereits von einer Ausstiegsklausel in Höhe 42 Millionen Euro.

Upamecano könnte einer vom Typ van Dijk werden

Es kommt hinzu, dass Upamecano nicht nur vorübergehend Löcher stopfen könnte, sondern auch eine Investition in die Zukunft darstellen würde. Der Abgang von David Alaba rückt mit jedem Spiel näher und auch die Tage von Jérôme Boateng sind gezählt. Der zehn Jahre jüngere Upamecano könnte zur neuen Konstante in Bayerns Viererkette werden.

Den Münchnern fehlt ein Innenverteidiger vom Typ Virgil van Dijk. Der Niederländer ist mit seinen 1,93 Metern und knapp über 90 Kilogramm die Autorität schlechthin in der Verteidigung des FC Liverpool. Ein Spieler dieses Schlags - also ein wuchtiger Innenverteidiger - könnte Bayern-Coach Hansi Flick mit Sicherheit dabei helfen, die Defensivprobleme in den Griff zu bekommen.