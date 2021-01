Serie-A-Klubs fordern mehr Finanzhilfe vom Staat

Immer mehr italienische Fußball-Erstligisten geraten in der Coronakrise offenbar mit der Zahlung der Spielergehälter in Verzug.

Immer mehr italienische Fußball-Erstligisten geraten in der Coronakrise wegen finanzieller Probleme offenbar mit der Zahlung der Spielergehälter in Verzug. Die Klubs fordern daher von der Regierung die Aussetzung der Zahlung der Lohnnebenkosten und Steuergelder für die Profis als Unterstützung in dieser schwierigen Zeit, wie die Tageszeitung Corriere della Sera berichtet.