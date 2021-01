Acht weitere Coronafälle beim Biathlon-Weltcup in Oberhof

In Oberhof gibt es aufgrund von Corona einige Ausfälle © APA/APA/SID/BARBARA GINDL

Die Corona-Infektionen beim Biathlon-Weltcup in Oberhof häufen sich. Weltverband IBU gibt acht weitere Fälle bekannt. Die Bulgaren müssen komplett in Quarantäne.

Die bulgarische Mannschaft wurde aufgrund der Vielzahl der Fälle komplett in Quarantäne geschickt und fehlte deshalb am Sonntag in der Mixed Staffel (11.30 Uhr im LIVETICKER) und der Single Mixed Staffel (14.40 Uhr im LIVETICKER).