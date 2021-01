Anzeige

FC Bayern: Serge Gnabry mit Ansage über Hattrick in der Champions League Gnabry spricht von CL-Hattrick

Serge Gnabry feiert den CL-Triumph 2020 mit seinen Teamkollegen © Imago

Serge Gnabry ist nach dem Triumph in der Champions League auf den Geschmack gekommen. Er macht eine Ansage und will dem FC Barcelona und Real Madrid nacheifern.

"Ich erinnere mich, dass ich, David (Alaba) und Joshua (Kimmich) nach dem Spiel am Mittelkreis saßen und uns einfach nur umsahen", blickt Serge Gnabry bei der englischen Zeitung Mail on Sunday auf den größten Erfolg seiner bisherigen Karriere zurück.

Dabei handelt es sich selbstredend von dem Triumph in der Champions League in der vergangenen Saison im leeren Stadion des Lichts in Lissabon. Wer Gnabry, Alaba und Kimmich dort sitzen sehen hat, dem war sofort klar, was fehlte: "Fans, Familie, jeder, der dir etwas bedeutet", bringt es Gnabry auf den Punkt.

Gnabry: "Wollen das Gleiche wie Barcelona oder Real Madrid machen"

Doch auch mitten in einer Pandemie ist so ein Titel in der Königsklasse natürlich ein Grund zum Feiern:

"Die Zeit mit diesen Jungs zu verbringen ist einfach unglaublich, wenn man ein ganzes Jahr lang mit ihnen gearbeitet hat und dann endlich feiern kann... Den Henkelpott hochgehoben zu haben, ihn gewonnen zu haben, ist ein Gefühl, das man, glaube ich, den Leuten gar nicht beschreiben kann, weil man einfach so glücklich ist und so überwältigt von Emotionen, dass man das endlich erreicht hat. Es hat ein paar Tage gedauert, um es zu realisieren, ein paar Tage, um es teilweise zu verarbeiten. Und es ist ein Turnier, das ich wieder gewinnen will, und ich würde sagen, wir wollen es wieder gewinnen."

Gnabry ist also auf den Geschmack zu kommen und er glaubt, dass die Bayern nun eine echte Ära prägen könnte. "Ich glaube daran", meint der deutsche Nationalspieler: "Wir haben im Moment eine Mannschaft mit so viel Talent, so viel Charakter, so viel Tatendrang... Unser Ziel ist oder wird es sein, die Champions League so oft wie möglich zu gewinnen, solange wir auf diesem Höhepunkt sind."