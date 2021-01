NBA.Rekord: LaMelo Ball jüngster Spieler mit Triple-Double

An Nummer drei gedraftet: So gut ist LaMelo Ball

Jetzt hat auch der jüngste Spross der Ball-Familie in der NBA für seinen ersten großen Paukenschlag gesorgt.

22 Punkte, 12 Rebounds und 11 Assists lieferte der Rookie beim Sieg Erfolg seines Teams in Serie - und das im Alter von nur 19 Jahren und 140 Tagen. ( Spielplan und Ergebnisse der NBA )

Rekord-Spiel von LaMelo Ball

"Ein 19 Jahre alter Rookie sollte nicht so aussehen", staunte Balls Trainer James Borrego: "Das ist so selten, was wir hier sehen."