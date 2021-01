NFL: Buffalos erster Play-off-Sieg seit 25 Jahren - Brady erfolgreich

Die Buffalo Bills um ihren Quarterback Josh Allen haben in der US-Footballliga NFL ihren ersten Play-off-Sieg seit 25 Jahren gefeiert, und auch Superstar Tom Brady durfte feiern. Die Bills zogen mit einem hartumkämpften 27:24 gegen die Indianapolis Colts in die nächste Runde ein, der 24 Jahre Allen warf zwei Touchdowns und insgesamt 324 Yards.

Auch Tom Brady hatte Grund zur Zufriedenheit. Der 43-Jährige hatte die Tampa Bay Buccaneers in seiner Premierensaison in Florida erstmals seit 2007 wieder in die Meisterrunde geführt und setzte sich dort zum Auftakt mit 31:23 beim Washington Football Team durch. In seinen 18. Play-offs strebt Brady beim am 7. Februar im heimischen Stadion geplanten Super Bowl seinen siebten Ring an.