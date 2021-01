WWE: Ansager Greg Hamilton erklärt aufgewühlten Auftritt

Greg Hamilton, Ringsprecher der Freitagsshow Friday Night SmackDown, bat nach der dieswöchigen Ausgabe via Twitter um Entschuldigung dafür, nicht bei der Sache gewesen zu sein. Und er erfuhr viel Anteilnahme dafür, als er den Grund verriet, der ihn sichtbar aus der Bahn geworfen hatte: Seine Freundin Ari ist am Coronavirus Covid-19 erkrankt.

Greg Hamilton: "Es war ein harter Abend"

Der 41-Jährige wandte sich ams späten Freitagabend via Twitter an die Öffentlichkeit, nachdem ihn zuvor besorgte Nachrichten anderer Nutzer erreicht hatten. Diese hatten sich gewundert, dass Hamilton zittrig und emotional mitgenommen wirkte, speziell beim Hauptkampf - den vom WWE-Offiziellen Adam Pearce gewonnenen "Gauntlet Match" um ein Titelmatch gegen Universal Champion Roman Reigns beim Royal Rumble.

Nachdem diese Nachricht die Runde machte, nahmen zahlreiche Fans Anteil und wünschten gute Besserung. Tenor der überwiegenden Mehrheit der Reaktionen: Hamilton brauche sich doch nicht zu entschuldigen in einer so belastenden Situation.

Hamilton seit 2016 Ringsprecher bei WWE SmackDown

Wie Finkel und Chimel wurde Hamilton bei WWE auch schon ins Story-Geschehen verstrickt: Ein Running Gag der vergangenen Jahre war etwa Shane McMahons Forderung an Hamilton, ihn mit voller Überzeugung stets als "Best in the World" anzukündigen.