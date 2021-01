Eintracht Frankfurt: Martin Hinteregger größter Coup von Fredi Bobic

C. Michel

Sportvorstand Fredi Bobic hat in seiner Zeit bei Eintracht Frankfurt schon viele Toptransfers gelandet. An Martin Hinteregger reicht derzeit aber keiner heran.

Der 27. Januar 2019 bedeutete das Ende der Beziehung zwischen dem FC Augsburg und Martin Hinteregger. Sportvorstand Fredi Bobic wurde vor ziemlich genau zwei Jahren sofort hellhörig und fädelte innerhalb von wenigen Tagen bis zur Schließung des Transferfensters einen Deal ein, der inzwischen vielleicht als sein größter Coup bezeichnet werden kann. Selten zuvor haben ein Verein und ein Profi so gut zusammengepasst wie Hinteregger und Eintracht Frankfurt.

Eintracht-Trainer Hütter adelt Hinteregger

Der 28-Jährige hat die Eintracht-DNA tief verinnerlicht, er ist Publikumsliebling und als Leistungsträger unersetzlich für Trainer Adi Hütter. Nach dem ersten Punktspielsieg der Eintracht in Mainz überhaupt, gab es eine Kampfansage von Hinteregger: "Der Blick ist vom 1. Spieltag an nach Europa gegangen. Wir sind Eintracht Frankfurt, wir verfolgen große Ziele."

Hütter sagte dazu auf SPORT1 -Nachfrage: "Martin sagt immer ehrliche Worte. Wir haben in den vergangenen beiden Jahren mit unseren Zuschauern für Furore gesorgt. Das ist Anlass genug dafür, dass wir wieder dorthin wollen."

Hinteregger zeigte in der Vorsaison mit neun Pflichtspieltreffern und drei Vorlagen zudem auch seine Offensivqualitäten. In dieser Spielzeit hält er sich trotz Torlosigkeit ebenfalls häufig im gegnerischen Sechzehner auf, er holte in Mainz bereits den dritten Strafstoß heraus.