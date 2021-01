NFL-Playoffs: Buffalo Bills schlagen Indianapolis Colts dank Josh Allen

Die Buffalo Bills gewinnen zum Auftakt der NFL-Playoffs gegen die Indianapolis Colts und ziehen in die Divisional Round ein. Josh Allen ist Erfolgsgarant.

Die Buffalo Bills haben den Einzug in die Divisional Round perfekt gemacht. Zum Auftakt der NFL-Playoffs setzte sich das Team von Coach Sean McDermott gegen die Indianapolis Colts mit 27:24 (7:3, 7:7, 3:0, 10:14) durch.

In der Runde der letzten Acht bekommen es die Bills am kommenden Wochenende mit den Pittsburgh Steelers oder den Cleveland Browns zu tun, die die Wildcard Round in der Nacht auf Montag abschließen. (Spielplan und Ergebnisse der NFL-Playoffs)