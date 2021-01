1. FC Köln: Wackelt Trainer Markus Gisdol? Horst Heldt schweigt

Zukunft in Köln? Gisdol reagiert ausweichend

Angesprochen auf seine persönliche Zukunft und den zunehmenden Druck, reagierte Gisdol selbst ausweichend. "Es kommt immer darauf an, wie sehr man diesen Druck an sich heranlässt. Natürlich haben wir selbst den Anspruch, dass wir punkten wollen", meinte Gisdol bei Sky und richtete den Fokus auf die kommenden Wochen.

Horn und Wolf reden Klartext nach Klatsche in Freiburg

Noch so einen desolaten Auftritt wie in Freiburg können sich die Kölner jedenfalls nicht erlauben. Seit vier Spielen ist der Effzeh in der Bundesliga sieg- und gleichzeitig torlos. In Freiburg liefen die Kölner zudem fünf Kilometer weniger als der Gegner und waren auch sonst in allen Belangen unterlegen. (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)