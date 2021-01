Biathlon heute: Mixed Staffel in Oberhof ohne Preuß live im TV, Stream, Ticker

Denise Herrmann geht in der Mixed Staffel an den Start © Imago

Nach einem bislang enttäuschenden Renn-Wochenende in Oberhof hoffen die deutschen Biathleten/-innen beim Heim-Weltcup auf einen Erfolg in den Staffel-Wettbewerben.

Biathletin Franziska Preuß fehlt beim Heimweltcup in Oberhof am Sonntag in der Mixed Staffel wegen einer leichten Reizung des unteren Sprunggelenks im linken Fuß. (Biathlon: Der Weltcup von Oberhof im LIVETICKER)