30 Bundesliga-Spiele ohne Sieg: Schalke vermeidet Tasmania-Rekord

Es ist tatsächlich passiert: Schalke 04 hat durch ein 4:0 gegen die TSG Hoffenheim doch noch die Einstellung des Bundesliga-Rekords von Tasmania Berlin von 31 Spielen in Folge ohne Sieg vermieden.

Die Hauptstädter hatten ihre unrühmliche Marke in der Saison 1965/66 aufgestellt. Schalke hatte seit dem 17. Januar 2020 (2:0 gegen Mönchengladbach) in der Liga in 30 Spielen auf einen Erfolg gewartet.