3. Liga: Hansa Rostock springt auf Platz drei - 1860 gewinnt Derby gegen Bayern

Hansa springt auf Rang drei

In München entwickelte sich von Beginn an ein hitziges Spiel, bei dem Zirkzee sein Team schon früh entscheidend schwächte. Der Niederländer, den die Bayern womöglich noch an einen Bundesligisten verleihen, traf Löwen-Keeper Marco Hiller nach einer Grätsche am Kopf und musste vom Platz.