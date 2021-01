Bundesliga: Arminia Bielefeld - Hertha BSC live im TV, Stream, Ticker

Matteo Guendouzi (l.), Krzysztof Piatek (M.) und Matheus Cunha wollen gegen Arminia Bielefeld den zweiten Sieg in Folge schaffen © Imago

Hertha BSC kann in der Bundesliga gegen Arminia Bielefeld ein Novum in dieser Spielzeit schaffen und sich mit einem Sieg vom Tabellenkeller entfernen.

Hertha BSC steht in dieser Bundesliga-Saison vor einem Novum.

In der laufenden Spielzeit hat das Team noch nie zwei Spiele in Folge gewonnen. Gegen Arminia Bielefeld bietet sich nun die Chance für diesen Teilerfolg.

Hertha BSC will raus aus dem Tabellenkeller

Nach dem 3:0 gegen Schalke am vergangenen Spieltag hat Hertha Rückenwind und die Chance, den Anschluss an das Mittelfeld der Tabelle zu schaffen. (Tabelle der Bundesliga)

Allerdings folgten in dieser Saison auf gute Spiele immer enttäuschende Leistungen. Auch deshalb sucht Manager Michael Preetz aktuell nach Verstärkungen.

Herthas Maier bei Bielefeld nur zweite Wahl

"Wir gucken, ob und wo es möglicherweise Spieler gibt, die aus dem Stand in der Lage sind, Hertha zu verbessern. Wenn eine solche Gelegenheit auf dem Markt sein sollte, werden wir uns intensiv damit beschäftigen. Wenn nicht, dann nicht", erklärte er.

An einem Kauf des aktuell von Arsenal ausgeliehenen Leistungsträgers Matteo Guendouzi arbeitet Preetz aktuell aber nicht. Eine Entscheidung werde bei dem Mittelfeldspieler "ganz sicher nicht vor dem Saisonende fallen", sagte Preetz.

Arminia-Trainer Neuhaus arbeitet Abwehrprobleme auf

Der Stratege ist von Hertha an den Gegner ausgeliehen. Allerdings kommt Maier beim Aufsteiger kaum zum Zug. Stattdessen agieren Marcel Hartel und Manuel Prietl im Mittelfeld.

"Das haben wir thematisiert und an jedem Tag sehr viel und intensiv an der defensiven Grundordnung gearbeitet", schildert Arminias Trainer Uwe Neuhaus. Er hat die Defensive neu programmiert: "Wir haben es sozusagen aktiviert, denn es war ja nicht verschüttgegangen. Wir hatten sie auf der Festplatte, sodass wir es am Sonntag auch wieder abrufen können."