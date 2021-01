Bundesliga: Schalke 04 - Hoffenheim 4:0, Harit und Hoppe verhindern Tasmania-Rekord

Harit und Hoppe sorgen für ersten Schalke-Sieg

Kapitän Kolasinac setzt Zeichen - Fährmann mit starken Paraden

Kurz vor der Pause eroberte Kolasinac per Kopf den Ball und schickte Amine Harit links in die Tiefe. Der Marokkaner nahm Hoppe mit, der per Lupfer sein erstes Bundesligator erzielte. Unmittelbar vor dem Angriff der Schalker schoss Ihlas Bebou am Schalker Strafraum Alessandro Schöpf aus kurzer Distanz an die Hand, doch Schiedsrichter Felix Zwayer pfiff nicht und auch der Videoassistent griff nach dem Schalker Treffer nicht ein.