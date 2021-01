BBL: FC Bayern - NINERS Chemnitz LIVE im TV, Stream u. Ticker

Der FC Bayern geht nach zwei bitteren Niederlagen in Serie ins Duell mit Chemnitz (LIVE im TV auf SPORT1). Bekommen die NINERS die Wut der Münchner zu spüren?

Nach einem Top-Start in der EuroLeague und guten Ergebnissen in der easycredit-BBL befindet sich das Team von Cheftrainer Andrea Trinchieri in seiner ersten echten Krise.