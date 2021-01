Bob: Nolte erstmals Europameisterin - deutscher Dreifachsieg

Shootingstar Laura Nolte fährt den nächsten Sieg ein: In Winterberg wird sie bei einem deutschen Dreifach-Sieg Bob-Europameisterin.

Die 22-Jährige gewann den Titel am Samstag auf ihrer Heimbahn in Winterberg mit Anschieberin Deborah Levi und führte dabei einen deutschen Dreifachsieg an.