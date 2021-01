Australian Open: Paar Gael Monfils und Elina Svitolina mit Kontaktverbot

Monfils und Svitolina müssen in Quarantäne

Svitolina sucht Psychologen auf

Es gab deshalb sogar bereits Post. "Gael und ich haben schon einen Brief bekommen, in dem steht, dass wir uns in dieser Zeit nicht sehen dürfen, um den erlaubten Personenkreis nicht auszuweiten. So lautet das Dekret der australischen Regierung." Für die 26-Jährige sei es "komisch zu wissen, dass wir irgendwo in der Nähe sind, aber nicht zusammenkommen dürfen", erklärte Svitolina beim ukrainischen Portal btu.org.ua .

Schon seit Wochen tuschelt die Tenniswelt über das neueste Liebespaar. Anscheinend hat es zwischen Nick Kyrgios (24) und Anna Kalinskaya (21) gefunkt © Getty Images

Zumindest lässt das Bild, das die Russin vor wenigen Tagen auf Instagram postete, dies vermuten. Händchenhaltend bei den Los Angeles Lakers strahlt sie glücklich in die Kamera. Kyrgios lässt seiner Freude noch nicht so freien Lauf. Dabei passt Kalinskaya so ziemlich in das Beuteschema des Australiers, ... © Instagram@annakalinskaya78

...der zuvor mit Tennisspielerin Ajla Tomljanovic über zwei Jahre liiert war. Der größte Erfolg Kalinskayas (l.) war bisher das Erreichen der zweiten Runde der US Open. In Runde eins besiegte sie die US-Amerikanerin Sloane Stephens © Getty Images

Immer wieder entstehen im Tennis-Zirkus Beziehungen unter den Athleten, viele gehen aber auch in die Brüche. SPORT1 zeigt aktuelle und ehemalige Tennis-Paare © SPORT1-Montage: Davina Knigge/ Getty Images/ Imago

Ende 2017 machten KRISTINA MLADENOVIC und DOMINIC THIEM ihre Beziehung öffentlich, die es aber bereits seit Anfang des Jahres gab. "Lasst uns nicht mit unseren Fans spielen und ehrlich sein. Da wir beide im Rampenlicht sind, gibt es keinen Grund, es zu verstecken", sagte Mladenovic einst © Imago

Doch nun verdichten sich die Gerüchte um ein Liebes-Aus. Laut "Kronen-Zeitung" haben sich der Österreicher und die Französin, die Thiem noch bei den French Open anfeuerte, getrennt. Bei den ATP Finals fehlte Mladenovic als Unterstützung vor Ort © Getty Images

Thiem sagte bei "Servus TV": "Es ist alles noch ziemlich frisch. Es ist sehr schwierig in unserem Job mit den ganzen Reisen und so weiter, da ist eine normale Beziehung schwierig. Aber wir werden sehen, was noch passieren wird." © Getty Images

GREET MINNEN und ALISON VAN UYTVANCK: Die Belgierinnen Alison Van Uytvanck (l.) und Greet Minnen gehen seit einiger Zeit gemeinsam durchs Leben. Ihre Beziehung ist so innig, dass Van Uytvanck ihre Partnerin sogar schon coachte © Imago

Anscheinend funktioniert diese Zusammenarbeit so gut, dass man 2019 in Wimbledon auch als Doppel an den Start ging. Am Ende stand der Einzug in Runde zwei und die Erfüllung eines Traums © Getty Images

Die Aufmerksamkeit nutzten sie, um ihr Anliegen in die Öffentlichkeit zu tragen. Van Uytvanck sagte dem "Guardian", sie hoffe auf mehr Coming Outs - auch unter männlichen Spielern: "Ich glaube, die Leute würden dadurch mehr Selbstvertrauen bekommen." © Getty Images

Allerdings hat so eine Beziehung auch ihre Tücken - wie man beim WTA-Turnier in Karlsruhe sehen konnte. Dort stand sich das Paar zum ersten Mal als Gegnerinnen gegenüber © Getty Images

Ein komisches Gefühl für beide, aber "wenn es passiert, passiert es, und dann werden wir beide unser Bestes geben", sagte Minnen bereits im Vorfeld © Getty Images

Am Ende des Duells, das keiner wollte, hatte sich das Paar wieder richtig lieb. Am Netz fielen sie sich in die Arme, herzten sich innig und beendeten ihren ungewohnten Wettstreit mit einem Kuss. Van Uytvanck setzte sich gegen ihre vier Jahre jüngere Lebensgefährtin mit 6:4, 1:6, 6:1 durch © dpa picture Alliance

CHRIS EVERT und JIMMY CONNORS: Sie waren die besten Tennisspieler der Welt - und ein Liebespaar. Doch kurz nach ihrem Wimbledon-Triumph 1974 zerbrach die Beziehung. Connors ist seit 1979 mit dem früheren Playboy-Model Patti McGuire verheiratet, das Paar hat zwei Kinder. Evert war dreimal verheiratet und hat drei Kinder © Imago

MARIANA SIMIONESCU und BJÖRN BORG: Auch die schwedische Tennis-Legende fand zunächst ihr Glück bei einer Tennisspielerin. Mariana Simionescu hatte sein Herz erobert. Borg heiratete die Rumänin 1980. Vier Jahre später folgte die Trennung © Getty Images

STEFFI GRAF und ANDRE AGASSI: Sie sind das Traumpaar des Tennis schlechthin. 1992 hatten sie ihr erstes Date, 2001 läuteten endlich die Hochzeitsglocken. Fast zwei Jahrzehnte gehen die beiden gemeinsam mit ihren Kindern Jaden Gil (geboren 2001) und Jaz Elle (geboren 2003) entspannt durchs Leben © Getty Images

MIROSLAVA VAVRINEC und ROGER FEDERER: Auch dieses Paar ist bereits seit fast 20 Jahren zusammen. Bei den Olympischen Spielen 2000 in Sydney traf der Schweizer seine Tenniskollegin, neun Jahre später läuteten die Hochzeitsglocken. Gemeinsam haben "Mirka" und Roger vier Kinder - beide Male waren es Zwillinge © Getty Images

KIM CLIJSTERS und LLEYTON HEWITT: Die beiden Ex-Weltranglisten-Ersten hatten sich im Januar 2000 bei den Australian Open näher kennengelernt. Für Februar 2005 war die Hochzeit bereits geplant, doch dann kam alles anders. Im Herbst 2004 trennten sich Clijsters und Hewitt. Inzwischen sind beide mit anderen Partnern verheiratet und haben Kinder © Getty Images

IVETA BENESOVA und JÜRGEN MELZER: Im Jahr 2011 gewannen die beiden noch das Mixed-Doppel in Wimbledon und wurden auch privat ein Paar. Im September 2012 folgte die Hochzeit. Zweieinhalb Jahre später dann das Liebes-Aus: Benesova und Melzer trennten sich im März 2015 und ließen sich wenige Monate später scheiden © Getty Images

PETRA KVITOVA und RADEK STEPANEK: Im Frühjahr 2014 trennten sich Kvitova und Stepanek nach nicht einmal einem Jahr. Seit Juni 2013 waren die beiden ein Paar, kurz zuvor hatte Stepanek die Scheidung von Nicole Vaidisova bekanntgegeben, die ebenfalls Tennisspielerin war - und mit der er inzwischen wieder verheiratet ist. 2007 war er zudem kurz mit Martina Hingis verlobt © Getty Images

MARTINA HINGIS und MAGNUS NORMAN: Apropos Hingis - die Schweizer Tennisspielerin hatte eine besondere Vorliebe für Tennis-Profis. Neben Stepanek hatte sie auch Beziehungen mit Landsmann Ivo Heuberger, dem Spanier Julien Alonso und Magnus Norman aus Schweden © Getty Images

MARIA SHARAPOVA und GRIGOR DIMITROV: Zwei Jahre hielt die Beziehung der ehemaligen Weltranglistenersten Sharapova mit dem bulgarischen Tennisspieler Dimitrov. Nachdem sie sich bei den Madrid Open 2013 kennengelernt hatten, war 2015 bereits wieder Schluss © Imago

FLAVIA PENNETTA und CARLOS MOYA: Drei Jahre waren die beiden ein Paar, als die Beziehung 2007 endgültig scheiterte. Grund für die Trennung war die Liaison zwischen Moya und der TV-Moderatorin Carolina Cerezuela. Sportlich lief es bei Pennetta danach deutlich besser. Sie erreichte im Einzel die Top 10 und wurde im Doppel sogar Nummer 1 © Getty Images

PENNETTA und FABIO FOGNINI: Beim größten Erfolg ihrer Karriere war aber ein anderer Mann an der Seite der Italienerin: Tennis-Bad-Boy Fabio Fognini. Mit seiner Unterstützung gewann sie 2015 die US Open - und beendete danach umgehend ihre Karriere. Ein Jahr später heirateten die beiden, 2017 kommt Sohn Federico zur Welt © Getty Images

LUCIE SAFAROVA und TOMAS BERDYCH: Sie lernten sich 2002 in einem Tennisklub im tschechischen Prostejov kennen - Safarova war damals 15, Berdych 17. Ihre Liebe endete nach knapp neun Jahren. "Es war zu viel Tennis. Jeden Tag zu spielen und mit Erfolgen und Niederlagen zurechtzukommen, ist nicht leicht," sagte Berdych danach © Getty Images

ANKE HUBER und ANDREI MEDVEDEV: Neben Steffi Graf hatte auch die damals zweiterfolgreichste deutsche Spielerin eine Beziehung zu einem Tenniskollegen. Huber und Medvedev kamen erstmals 1993 zusammen. Nach der zwischenzeitlichen Trennung fand das Paar 1999 wieder zusammen, Anfang 2000 war dann jedoch endgültig Schluss © Imago

JENNIFER CAPRIATI und XAVIER MALISSE: Im Jahr 2000 fanden die beiden Tennis-Asse zueinander - ihre Beziehung endete jedoch bereits wieder nach wenigen Monaten. Capriati war damals 24 Jahre alt, Malisse, ein aufstrebendes Talent aus Belgien, gerade einmal 19. Capriati wurde anschließend Nummer 1, Malisse hatte 2002 sein bestes Jahr © Getty Images

ANA IVANOVIC und FERNANDO VERDASCO: Nur vier Monate hielt die Beziehung zwischen diesen beiden Tennis-Assen. Im Januar 2009 beendete Ivanovic während des Brisbane International das Verhältnis mit Verdasco. Mittlerweile ist die Serbin mit Ex-Bayern-Star Bastian Schweinsteiger verheiratet und hat mit ihm zwei Söhne © Getty Images

GISELA DULKO und FERNANDO VERDASCO: Die Argentinierin und die männlichen Tennis-Profis - unter anderem datete sie 2007 Fernando Verdasco, bevor dieser mit Ana Ivanovic zusammen kam. Ihre Beziehung sollte jedoch nicht lange halten © Getty Images

GISELA DULKO und FERNANDO GONZALEZ: Mit dem Chilenen war Gisela Dulko ein wenig länger zusammen. Zwischen 2006 und 2008 sollen die beiden ein Paar gewesen sein. Gonzalez holte in seiner Karriere elf Einzeltitel, sein größter Erfolg war allerdings der Gewinn der Goldmedaille im Doppel bei den Olympischen Spielen 2004 © Getty Images

GISELA DULKO und TOMMY ROBREDO: Kurz vor Dulkos Verhältnis mit Gonzalez scheiterte die Beziehung mit Tommy Robredo. Der Spanier war ein knappes Jahr lang der Mann an der Seite der Argentinierin. Dulko ist inzwischen mit dem Fußballer Fernando Gago verheiratet © Getty Images

MARIA KIRILENKO und IGOR ANDREEV: Die Beziehung der beiden russischen Tennis-Asse hielt ganze fünf Jahre. Zwischen 2006 und 2011 waren Kirilenko und Andreev ein Paar. Nach der Trennung kam die hübsche Russin mit NHL-Star Alexander Ovechkin zusammen, mit dem sie sich 2012 verlobte - doch auch diese Beziehung ist mittlerweile beendet © Getty Images

VICTORIA AZARENKA und SERGEJ BUBKA JR.: Knapp zwei Jahre hielt die Beziehung der beiden Tennis-Profis. Im Dezember 2012 verkündete die Ex-Weltranglistenerste schließlich die Trennung. Im Gegensatz zu seiner Ex-Freundin schaffte es Bubka Jr. (bestes Ranking: Nr. 145) nicht in die Weltspitze © Getty Images

KAROLINA SPREM und MARCOS BAGHDATIS: In der Beziehung dieser beiden herrscht mehr Konstanz. Seit nunmehr knapp neun Jahren sind Sprem und Baghdatis ein Paar. 2012 gaben sie sich auch vor dem Traualtar das Ja-Wort. Das Ehepaar hat zwei Töchter. Während Sprem ihr letztes Profi-Spiel 2013 bestritt, war Baghdatis noch bis 2019 auf der Tour aktiv © Getty Images

STAN WAWRINKA und DONNA VEKIC: Für Gesprächsstoff sorgte 2015 die Beziehung zwischen dem damals 30-jährigen Schweizer und der erst 18-jährigen Kroatin. Kurz zuvor hatte sich Wawrinka von seiner Frau Ilham Vuilloud getrennt, mit der er eine Tochter hat. Offiziell waren Vekic, die ihren "Stan" gerne einmal aus der Spielerbox anfeuerte, und Wawrinka drei Jahre lang ein Paar © Getty Images

Doch nun ist wohl alles aus. Beide Spieler entfolgten sich auf Social Media und löschten gemeinsame Bilder von ihren Instagram-Accounts. Zudem stellten Fans verwundert fest, dass sie sich nicht wie in den vergangenen Jahren üblich auf Social Media zum Geburtstag gratulierten © Getty Images

ALJA TOMLJANOVIC und NICK KYRGIOS: Der Bad Boy der Tennis-Szene ist mit der in Kroatien geborenen Australierin Tomljanovic zusammen - oder besser gesagt wieder. Nach Wimbledon 2017 war es zur Trennung gekommen, nachdem Kyrgios mit anderen weiblichen Tennis-Profis durch die Clubs gezogen war. 2018 kam es zur Versöhnung © Getty Images

MADISON KEYS und BJÖRN FRATANGELO: Die beiden US-Amerikaner sind seit 2017 offiziell ein Paar. Während sie bereits in den Top 10 und in einem Grand-Slam-Finale stand, kämpft Fratangelo um einen Platz unter den Top 100. Da hilft es auch nicht, dass seine Eltern den Vornamen wegen Tennis-Legende Björn Borg auswählten © Getty Images

DARIA GAVRILOVA und LUKE SAVILLE: Auch hier ist die Frau in der Beziehung deutlich erfolgreicher. Die für Australien startende Russin stand 2017 bereits unter den Top 20. Von einer ähnlichen Platzierung ist der Australier Saville weit entfernt. Aber auch Gavrilova ist aktuell in einem Formtief. Seit Dezember 2018 sind sie verheiratet © Getty Images

ELINA SVITOLINA und GAEL MONFILS: Das neue Traumpaar der Tennis-Szene: Die Ukrainerin Svitolina und der Franzose Monfils machten ihre Beziehung bei den Australian Open 2019 öffentlich © Imago

Beide betreuen sogar zusammen den Instagram-Account "g.e.m.s.life", auf dem sie ihre Follower mit gemeinsamen Bildern und Videos erfreuen © Imago