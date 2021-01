Ski Alpin: Auch Tommy Ford stürzt in Adelboden schwer

Tommy Ford stürzt beim Riesenslalom in Adelboden schwer © Imago

Im Zielhang wurde Ford ein Korrekturversuch zum Verhängnis, er verlor die Kontrolle über seinen Außenski und stürzte. Ein Ski löste sich nicht und der US-Amerikaner fiel unglücklich auf seinen Oberkörper. Erst ein Fangzaun stoppte Ford, der auch einen Rennverantwortlichen, der am Zielraum stand, leicht mitriss und zwischenzeitlich das Bewusstsein verloren zu haben schien.

Die Behandlung der Verletzung - Ford soll unter anderem noch an Ort und Stelle eine Infusion bekommen haben - zog sich über viele Minuten hin und dauert an, das Rennen wurde unterbrochen (Ski Alpin in Adelboden - der Riesenslalom im LIVETICKER).