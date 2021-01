La Liga: Schnee-Chaos in Spanien - Real steckt fest - Atlético-Spiel abgesagt

In Spanien wütet ein Sturmtief, was für reichlich Chaos sorgt. Davon ist auch Real Madrid betroffen. Ein anderes Spiel wird abgesagt. Ein Zweitliga-Profi zürnt.

Das Schneechaos in Spanien bereitet dem spanischen Fußball an diesem Wochenende große Probleme.

Da der Madrider Flughafen Barajas aufgrund des Sturmtiefs "Filomena" geschlossen werden musste, konnte Athletic dort nicht landen und musste nach Bilbao umkehren. Am Samstagvormittag wurden zudem alle Zugverbindungen nach Madrid gekappt. Dass das Spielfeld aufgrund des starken Schneefalls nicht bespielbar war, geriet so lediglich zum offiziellen Grund der Spielabsage. Bilbaos Spieler hätten es auch per Bus nicht mehr rechtzeitig in die Hauptstadt geschafft.