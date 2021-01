Jonas Hofmann ist für Borussia Mönchengladbach entscheiden gegen den FC Bayern

Jonas Hofmann wurde in der 88. Minute für Oscar Wendt ausgewechselt und fieberte in der heißen Schlussphase im Borussia Park von der Bank mit. Immer wieder sprang der Doppel-Torschütze auf, fuchtelte mit den Armen, gestikulierte.

Mit Hofmann läuft es wieder bei Gladbach

Hofmann: Tore waren "so geplant"

Nach dem 0:2-Rückstand habe man "zwei Tore gemacht, die wir uns genauso vorgestellt haben", sagte Matchwinner Hofmann. "Das war so geplant. Bayern verteidigt hoch, wir wollten hinter die Kette kommen. Es war vom Trainer vorher so ganz strikt vorgegeben, dass ich immer wieder in die Tiefe gehen soll, damit Lars Stindl und Denis Zakaria in den Halbräumen mehr Platz haben. Du brauchst dann natürlich auch die Spieler, die die Pässe dann so reinspielen."