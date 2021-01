Aston Villa - FC Liverpool: Louie Barry patzt bei Trikot-Tausch mit Fabinho

Was für ein Debüt für Louie Barry!

Auch wenn die arg dezimierten Villans, die aufgrund eines massiven Corona-Ausbruchs nur mit einer C-Elf antreten konnten, am Ende 1:4 verloren , wird Barry diesen Tag wohl nie vergessen.

Barry tauscht Trikot mit Fabinho - und jagt ihm nach

Nach der Partie hatte sich Villas Youngster, der von Juli 2019 bis Januar 2020 in der Barca-Jugend spielte, zunächst das Trikot von Liverpools Star Fabinho gesichert.

Also sprintete der Engländer Fabinho bis in die Katakomben hinterher, um sein Shirt zurückzubekommen. Für den Brasilianer kein Problem - die Trikots wechselten ein weiteres Mal den Besitzer und Barry kann sich sein Helden-Dress nun daheim eingerahmt an die Wand hängen.