Anzeige

FA Cup gegen Tottenham: Achtligist erhält Unterstützung von Klopp und Co. Wie Klopp einem Achtligisten hilft

Der FC Marine erhält Unterstützung von Jürgen Klopp © AFP/POOL/SID/Adam Davy

SID

Mit Tipps von Klopp zur Sensation: Der FC Marine will in der dritten Runde des FA Cups am Sonntag den großen Favoriten Tottenham Hotspur stürzen.

Mit Tipps von Jürgen Klopp zur Sensation: Der FC Marine, ein Provinzklub aus der Nähe von Liverpool, der normalerweise in der achten englischen Liga zu Hause ist, will in der dritten Runde des FA Cups am Sonntag (18.00 Uhr/DAZN) den großen Favoriten Tottenham Hotspur stürzen - und er erhält dabei Unterstützung von Klopp und dem FC Liverpool.

Der englische Meister hat dem Underdog umfangreiches Videomaterial von Tottenham zur Verfügung gestellt und wird Marine zudem am Samstag auf seinem Vereinsgelände trainieren lassen. Zuvor durfte Marine auch beim ebenfalls in Liverpool beheimateten FC Everton trainieren.

Anzeige

"Wir sind so gut vorbereitet, wie man es als Teilzeit-Fußballer eben sein kann", sagte Neil Young, der Teammanager des FC Marine: "Ich habe sehr viel analysiert mit der Hilfe des FC Liverpool, der uns einige Informationen gegeben hat. Wir sind beiden Klubs extrem dankbar für ihre Hilfe."