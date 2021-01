Türkgücü München: Investor Hasan Kivran erklärt überraschenden Verbleib

"Die wichtigsten Gründe dafür, dass ich mich umentschieden habe, waren meine Verantwortlichen in der GmbH, hohe Fan-Unterstützung in den zurückliegenden zwei Wochen und die Aussicht auf ein Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) im Südosten von München", sagt der Unternehmer im Gespräch mit SPORT1 .

Kivran kündigte vor Weihnachten Abschied an

Eigentlich hatte Kivran den Verein zum Jahresende verlassen wollen . Einen entsprechenden SPORT1- Bericht bestätigte Geschäftsführer Max Kothny. Es wurde sogar schon ein Nachfolger gesucht. Dieser Entschluss kam vor allem, was den Zeitpunkt anging, sehr überraschend.

Türkgücü stand im gesicherten Mittelfeld der Tabelle. Vor dem Heimspiel gegen Dynamo Dresden am Montag (Dritte Liga: Türkgücü München - Dynamo Dresden, Mo., ab 19 Uhr im LIVETICKER) belegen die Münchner Platz acht und haben weiterhin noch Aufstiegschancen. ( Tabelle der 3. Liga )

Kivran widerspricht Gerüchten um Türkgücü-Verschuldung

Er räumt zudem mit Gerüchten auf, dass der Verein verschuldet sei. "Das stimmt nicht. Es gibt ein negatives Ergebnis aus dem vergangenen Geschäftsjahr - da war der Aufstieg in die 3. Liga - dieser beträgt 1,9 Millionen Euro. In der laufenden Saison sind es bisher zwei Millionen Euro. Diese negativen Ergebnisse sind gedeckt durch gezeichnetes Eigenkapital beziehungsweise Einlagen in die Kapitalrücklage. Zwischenzeitlich verfügt die GmbH über 2,2 Millionen Euro Eigenkapital. Schade, dass manche den Unterschied zwischen Verlust und Schulden nicht zu kennen scheinen.“