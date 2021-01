Skispringen heute in Titisee-Neustadt LIVE im TV, Stream, Ticker

Nach einem entäuschenden Prolog beim Skispringen in Titisee-Neustadt wollen Karl Geiger, Markus Eisenbichler und Co. am Samstag wieder Top-Favorit Halvor Egner Granerud angreifen.

Der Weltcup 2020/21 im Skispringen wird am Samstag mit dem ersten von zwei Einzelspringen in Titisee-Neustadt fortgesetzt.

Der Internationale Skiverband (FIS) musste aber die Qualifikation in Titisee-Neustadt aufgrund der zu geringen Teilnehmerzahl absagen. 50 Springer hätten dort am Freitag an den Start gehen sollen, 50 dürfen auch beim Wettbewerb am Samstag (16.00 Uhr) antreten.