Wildes 2:3 in Karlsruhe: Fürth verpasst die Spitze

Die SpVgg Greuther Fürth hat nach einem wilden Spiel mit einem Gegentor in der Schlussphase den Sprung an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Die Franken kassierten am Freitagabend ein 2:3 (2:2) beim Karlsruher SC und könnten im Laufe des 15. Spieltags noch von der Konkurrenz überholt werden.