2. Bundesliga heute: Nürnberg, HSV und Kiel LIVE im TV, Stream & TICKER

Am 15. Spieltag der 2. Bundesliga treffen Tobias Schweinsteiger und Dieter Hecking mit dem 1. FC Nürnberg auf ihren Ex-Klub, den Hamburger SV - und Holstein Kiel ist bei St. Pauli zu Gast.

Am Samstag kommt es in der 2. Liga zu einem prominent besetzten Duell, das vielmehr nach Bundesliga klingt. Der 1. FC Nürnberg empfängt im Top-Spiel des 15. Spieltags den Hamburger SV.

2. Bundesliga: 1. FC Nürnberg - Hamburger SV im Liveticker

Für den routinierten Hecking aber nur Business as usual, genauso wie für seinen Nachfolger an der Elbe. "Ich weiß nicht, ob es ein besonderer Anreiz ist, gegen Dieter Hecking zu spielen", sagte Daniel Thioune.

Schweinsteiger feiert Trainer-Debüt für Nürnberg

Vielleicht sorgt wenigstens das Trainer-Debüt von Tobias Schweinsteiger an der Seitenlinie des FCN für Schlagzeilen. Bastian Schweinsteigers Bruder muss Chefcoach Robert Klauß vertreten, da dieser gesperrt ist.

Dabei hätte der ältere Schweinsteiger auch Thiounes Assistent sein können, doch die beiden konnten sich nicht über eine Zusammenarbeit einigen - und so ging Tobias Schweinsteiger als Co-Trainer wie Hecking zum Club.

Das Hamburger Abendblatt schrieb von einem "Duell zwischen Chef und Chefchen". Er habe Schweinsteiger "in der Phase meiner Verpflichtung kennenlernen" dürfen sagte Thioune: "Wir haben uns ausgetauscht und festgestellt, dass wir unterschiedliche Auffassungen von so einem Gebilde haben, wie so ein Trainerteam auszusehen hat."