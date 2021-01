SZ: Staatsanwaltschaft ermittelt erneut gegen DFB

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) muss sich wegen vermeintlicher Ungereimtheiten um Sachzuwendungen durch einen Sponsor (adidas) wohl vor der Staatsanwaltschaft Frankfurt verantworten. Dies berichtet die Süddeutsche Zeitung am Freitagabend.

Demnach soll der DFB bereits "knapp 3,5 Millionen Euro an die Finanzbehörden überwiesen haben", schrieb die Zeitung.

Der Verband bestätigte diese Summe nicht, gab aber auf SZ-Nachfrage an, dass er "eine Nachmeldung auf Basis einer Maximalbetrachtung an das Finanzamt" geleistet habe. Dies sei vorsorglich erfolgt, nach DFB-Angaben sei noch zu prüfen, "ob und in welcher Höhe überhaupt Steuern nachzuzahlen sind".