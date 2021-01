Biathlon heute: Oberhof-Verfolgung mit Schempp & Herrmann live im TV, Stream, Ticker

Bei den Sprintrennen am Freitag verpassten sowohl die Herren als auch die Damen vor der Geisterkulisse in Oberhof die erhofften Podestplätze.

DSV-Frauen haben 33 Sekunden Rückstand auf Eckhoff

Anstatt fünf Wochen vor der WM in Pokljuka direkt Selbstvertrauen zu tanken, verpassten Peiffer, Franziska Preuß, Denise Herrmann und Co. bei den Sprintrennen auf der schwierigen Strecke rund um den berüchtigten Birxsteig die erhofften Podiumsplätze deutlich. Franziska Preuß war als 14. beste DSV-Biathletin, bei den Männern musste sich Doll mit Rang 15 begnügen.

Immerhin haben die DSV-Frauen vor dem Verfolger am Samstag (ab 12.45 Uhr im LIVETICKER) bei 33 Sekunden Rückstand auf Rang drei noch vage Aussichten. Bei den Männern sprach Doll vor dem Verfolgungsrennen am Samstag (ab 14.45 Uhr im LIVETICKER) dagegen konsterniert von "einer richtigen Welt", die das DSV-Team am Freitag von den überragenden Norwegern trennte. "Das ist zu viel. Die waren einen Zug schneller", fügte der 30-Jährige an.