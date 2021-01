Premiere in der Rallye-WM: Erstes Rennen in Belgien

Belgien springt für den in Nordirland geplanten Lauf ein © WRC Promoter GmbH/WRC Promoter GmbH/SID/WRC Promoter GmbH

Die Rallye-Weltmeisterschaft feiert in diesem Jahr eine Premiere. Zum ersten Mal wird ein WM-Lauf in Belgien ausgetragen. Dies teilte die Dachorganisation WRC am Freitag mit. Als Termin wurde der August genannt, ein genaues Datum für die dreitägigen Asphaltetappen gibt es noch nicht.