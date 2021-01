2. Bundesliga: Karlsruhe schlägt Fürth, Sandhausen - Heidenheim 4:0

Die SpVgg Greuther Fürth verpasst in der 2. Bundesliga den Sprung an die Tabellenspitze. Im zweiten Spiel fertigt Sandhausen überraschend Heidenheim ab.

Die SpVgg Greuther Fürth hat in der 2. Liga nach einem wilden Spiel den Sprung auf Platz eins verpasst ( Tabelle der 2. Bundesliga ).

Fürth verlor die Partie beim Karlsruher SC am 15. Spieltag wegen haarsträubender Fehler in der ersten Halbzeit und eines späten Gegentores mit 2:3 (2:2) und konnte den Hamburger SV nicht von der Spitze verdrängen ( Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga ).

Auch im zweiten Durchgang spielten beide Teams munter nach vorne. Fürth kombinierte dabei sicherer, offenbarte aber auch immer wieder Lücken in der Defensive und musste Konter des KSC fürchten. So sorgten auch die Badener immer wieder für Gefahr, beide Torhüter standen allerdings weniger im Mittelpunkt als noch zu Beginn. Doch dann spielte Hofmann im Strafraum einen Doppelpass mit Batmaz und schoss zum Siegtor ein. Fürth bleibt mit 27 Punkten Dritter, der KSC schob sich mit 22 Zählern auf Rang sieben vor.

Sandhausen fertigt Heidenheim ab

Der SV Sandhausen hat derweil seine schwarze Serie mit einem Knall beendet. Nach fünf Pflichtspiel-Niederlagen in Folge mit insgesamt 0:17 Toren verließ der abstiegsbedrohte Zweitligist am Freitag durch ein 4:0 (2:0) gegen den erschreckend schwachen 1. FC Heidenheim den Relegationsrang. Die Gäste versäumten es, näher an die Aufstiegsplätze heranzurücken.