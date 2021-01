Özil-Transfer zu Fenerbahce: Gespräche laufen

Fenerbahce ist für Özil im Winter die einzige Transferoption. Sollte der Deal nicht zustande kommen, stünde für den Sommer DC United aus der nordamerikanischen Profiliga MLS, ein Klub in der italienischen Serie A oder einer in Katar für den 32-Jährigen bereit. Die Entscheidung über Özils Ziel soll so oder so in den nächsten Tagen fallen.