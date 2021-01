Dakar: Co-Pilot von Zitzewitz mit starkem Comeback

Der deutsche Co-Pilot Dirk von Zitzewitz hat sich bei der 43. Rallye Dakar in Saudi-Arabien erfolgreich zurückgemeldet.

Der deutsche Co-Pilot Dirk von Zitzewitz hat sich bei der 43. Rallye Dakar in Saudi-Arabien erfolgreich zurückgemeldet. Nach diversen Rückschlägen belegte der Sieger von 2009 auf der sechsten Etappe am Freitag den zweiten Platz. Als Beifahrer des einheimischen Toyota-Fahrers Yazeed Al Rajhi musste sich von Zitzewitz nach 347 Wertungskilometern in Ha'il nur dem spanischen Vorjahressieger und Mini-Piloten Carlos Sainz (+ 4:03 Minuten) geschlagen geben.