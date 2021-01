Neuhaus: Hertha gehört "ein Stück weiter nach oben"

Berlin verfüge über "eine richtig gute Mannschaft, die das auch schon gezeigt hat. Sie gehören eigentlich ein Stückchen weiter nach oben in der Tabelle", sagte Neuhaus vor dem Duell am Sonntag (18.00 Uhr im LIVETICKER ).

Um gegen die ambitionierten Berliner die ersten Punkte des neuen Jahres einzufahren, forderte Neuhaus eine deutlich konzentriertere Abwehrleistung als beim überaus glimpflichen 0:1 gegen Borussia Mönchengladbach. "Wir haben da defensiv nichts so hinbekommen, wie in dem Spiel davor. Wir haben diese Woche in jedem Training an der defensiven Grundordnung gearbeitet, sodass wir das am Sonntag wieder abrufen können", sagte Neuhaus.